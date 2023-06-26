Голикова сообщила, что повышение МРОТ приведет к росту зарплат 4,8 млн россиян

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Повышение уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 2024 года даст дополнительные доходы в бюджеты всех уровней и приведет к росту зарплат 4,8 миллиона россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

"Президент еще раз подтвердил на Петербургском международном экономическом форуме необходимость опережающего роста минимального размера оплаты труда по сравнению с прожиточным минимумом", – заявила она.

Вице-премьер уточнила, что индексирование МРОТ опережающими темпами – это дополнительные расходы для работодателей, бюджетного сектора. Однако это приведет к дополнительным доходам, в первую очередь, в региональные бюджеты, так как туда поступает основной подоходный налог, он составляет их основную доходную базу, объяснила Голикова.

"А за счет общего увеличения фонда оплаты труда, конечно, получат увеличение доходов и другие работники, работающие на более квалифицированных должностях", – добавила она.

Отмечается, что на 1 января 2021 года МРОТ в РФ составлял 12 792 рубля, на 1 января 2022 года –13 890 рублей, на 1 января 2023 года – 16 242 рубля. С 1 января 2024 года МРОТ будет составлять 19 242 рубля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также сообщал, что увеличение МРОТ в России позволит повысить зарплаты 4,8 миллиона россиян. Председатель кабмина сделал акцент на том, что в стране нельзя допускать ситуации, при которой усердно трудящиеся граждане "едва сводят концы с концами".

До этого Владимир Путин объяснял необходимость индексации МРОТ важностью создать ощутимый рост реальных зарплат россиян. Президент напомнил, что в прошлом году МРОТ был повышен дважды суммарно почти на 20%, а с начала текущего года его проиндексировали на 6,3%.

МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%