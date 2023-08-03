Минтруд предложил обязать рассчитывать оплату переработок с учетом стимулирующих выплат

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сверхурочную работу предложили оплачивать с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. Внести подобные изменения в Трудовой кодекс предложили в Минтруде, сообщается на сайте ведомства.

"Минтруд представил на общественное обсуждение законопроект, который предлагает внести изменения в Трудовой кодекс для уточнения порядка оплаты сверхурочной работы", – сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что поправки помогут исключить ситуации, когда сверхурочная работа оплачивалась меньше, чем работа по графику. В данный момент сверхурочная работа в первые два часа оплачивается не менее чем в полуторном размере, далее – минимум в двойном размере.

Отмечается, что по желанию сотрудника подобная работа может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха вместо повышенной оплаты. Однако работодатели иногда не учитывают компенсационные и стимулирующие выплаты при оплате переработок, начисляя выплаты только из тарифной ставки.

В таком случае, подчеркнули в Минтруде, отработанные внеурочно часы оплачиваются в заниженном объеме, хотя по Трудовому кодексу подобная работа оплачивается в повышенном размере.

Ранее ведомство предложило не учитывать зарплаты несовершеннолетних, проценты по номинальным вкладам, открытым на детей, находящихся под опекой, и выплаты за присвоение звания "Мать-героиня" и награждение орденом и медалью ордена "Родительская слава" при назначении единого пособия. Предлагаемые поправки направлены на гармонизацию подходов комплексной оценки нуждаемости и учитывают позицию сообщества родителей.

До этого Минтруд зафиксировал рост числа занятых на 1,5 миллиона человек. Так, их количество достигло 73,4 миллиона человек.

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