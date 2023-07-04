Минтруд зафиксировал рост числа занятых на 1,5 млн человек в РФ

Фото: kremlin.ru

Количество занятых россиян за год увеличилось на 1,5 миллиона, до 73,4 миллиона человек. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, сейчас уровень безработицы составляет 3,2%, или 2,4 миллиона человек. Котяков заявил, что такой показатель демонстрирует исторический минимум за последние несколько десятилетий в России.

Вместе с этим он рассказал, что запрос работодателей на российском рынке труда превышает число соискателей. Глава Минтруда утверждает, что роста безработицы в государства не прогнозируется.

"Сегодня у нас сформировался ярко выраженный рынок труда соискателя, мы четко видим, что запрос на кадры у нас на сегодняшний день превышает количество граждан, которые ищут работу. И в ближайшее время мы не планируем никаких изменений на рынке труда с точки зрения всплеска безработицы", – цитирует Котякова ТАСС.

В конце июня замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова сообщила, что регистрируемая безработица в стране сократилась на 48 тысяч человек с начала 2023 года. Она отметила, что уровень фиксируемой безработицы составляет 0,7% от численности рабочей силы.

Низкий уровень безработицы зафиксировали в столице – Собянин