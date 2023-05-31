Минтруд предложил закрепить понятие частичной занятости на законодательном уровне

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В России хотят на законодательном уровне закрепить понятие частичной занятости. С предложением выступил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

По его словам, на сегодняшний день в стране действуют меры социальной поддержки, которые предполагают выплаты гражданам в части компенсации ими утраченного заработка. Речь идет о тех, кто ухаживает за инвалидами или ребенком. Однако не предусматривается, что эти граждане могут совмещать уход с работой.

"Мы предлагаем рассмотреть законодательное закрепление вопроса частичной занятости, который позволял бы совмещать маме либо гражданину, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, например, дистанционную работу с осуществлением функций ухода", – передает РИА Новости слова министра.

Котяков считает, что в законе должно быть прописано, что эти граждане могут работать по частичной занятости. Он объяснил, что такого понятия нет ни в каких документах. Кроме того, министр обратил внимание, что в России появляется все больше возможностей для удаленной работы.

В свою очередь, сервис "Зарплата.ру" сообщил агентству, что число вакансий с частичной занятостью в РФ в мае выросло на 32% за год.

Ранее сообщалось, что в России рекордно сократилась доля молодежи на рынке труда. Доля россиян в возрасте до 35 лет на рынке труда РФ по итогам прошлого года сократилась на 1,33 миллиона человек.

На данный момент на молодежь приходится 29,8% всего занятого населения России. Среди причин такого явления эксперты назвали старение российского населения, высокие темпы миграции среди молодых россиян, высокие показатели безработицы в этой группе, вовлеченность в очное обучение, а также мобилизация.

