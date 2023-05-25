Опрос: 86% россиян считают, что подростки должны подрабатывать

Фото: портал мэра и правительства Москвы

86% россиян уверены, что подростки должны подрабатывать, 14% считают иначе. Об этом пишет RT со ссылкой опрос сервисов "Работа.ру" и "Подработка".

Всего в исследовании приняли участие более 3,1 тысячи жителей РФ. Среди них, как отмечают аналитики, 70% заметили, что подработка помогает подросткам подготовиться к взрослой жизни и учит их принимать важные решения. 53% отметили, что опыт работы и получение профессиональных навыков важны для юных работников.

Также 50% опрошенных признали, что неполный рабочий день поможет подросткам заработать собственные сбережения. 48% респондентов рассматривают подработку как способ развития независимости и финансовой грамотности.

Среди профессий для подростков самой популярной стала работа курьером (73%), выгульщиком собак (47%) и аниматором (46%). Также участники исследования назвали подходящими для подростков профессии официанта (40%), продавца (34%), промоутера (33%) и рабочего склада (30%).

Ранее сообщалось, что 61% опрошенных россиян хотели бы открыть собственный бизнес, при этом для 77% из них было бы достаточно дохода в размере до 500 тысяч рублей в месяц. Четверть тех, кто хочет иметь свое дело, рассчитывают открыть свой интернет-магазин.

До этого выяснилось, что москвичи считают идеальной зарплату в 191 тысячу рублей. Причем зарплатные ожидания у мужчин выше, чем у женщин: если первые хотели бы получать 205 300 рублей, вторые – 179 100 рублей.