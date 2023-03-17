Москвичи назвали идеальной зарплату в 191 тысячу рублей

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Москвичи считают идеальной зарплату в 191 тысячу рублей. Об этом рассказали Москве 24 в сервисе "Работа.ру".

Согласно исследованию, зарплатные ожидания у мужчин выше, чем у женщин. Если первые хотели бы получать 205 300 рублей, вторые – 179 100 рублей. Если анализировать возрастной аспект, самые большие суммы называют респонденты в возрасте 35–44 года – 211 200 рублей. Скромнее всего зарплата мечты у молодых специалистов в возрасте от 18 до 24 лет – 148 300 рублей.

О наиболее высокой зарплате задумываются представители IT и телекома. Они в среднем хотели бы получать до 263 300 рублей. На втором месте сотрудники сферы строительства – 222 600 рублей, на третьем – ретейл, торговля и продажи с суммой в 200 000 рублей. Работники производства и агропрома видят свою зарплату в 194 800 рублей, а работники сферы транспорта и логистики – 193 700 рублей.

36% москвичей нравится баланс их работы и жизни. 32% опрошенных приветствуют отношения с коллегами. Местоположением офиса компании довольны 29% респондентов, а зарплата устраивает каждого пятого участника опроса (21%). Столько же довольны своими задачами на рабочем месте.

20% опрошенных нравится работать удаленно, а 19% – обязанности, которые они выполняют на службе. 16% респондентов выделяют руководство компании, а 11% – возможности карьерного роста и соцпакет от работодателя.

При этом 13% вообще ничего не нравится на текущем месте работы. Каждый второй опрошенный москвич хотел бы работать в гибридном формате: частично – из дома и частично – из офиса. Еще 29% предпочитают полную работу из офиса, каждый пятый (22%) хотел бы работать на удаленке.



Большинство жителей столицы (44%) устраивает стандартный график работы 5/2. 37% предпочитают гибкий график, 19% хотели бы работать 4/3. 17% выбирают работу 2/2. Лишь 2% респондентов предпочли бы график с одним выходным днем в неделю.

Для 40% респондентов не имеет значения специфика компании, в которой они хотели бы работать. 21% москвичей желает вести собственный бизнес. 15% хотят стать сотрудником крупного бизнеса. 10% высказались за предприятия среднего бизнеса, а 8% – малого бизнеса. Микробизнес выбрали 6% жителей столицы.

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