Россияне назвали идеальный доход в 2023 году

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Идеальный доход в следующем году должен составлять порядка 135 тысяч рублей в месяц, считают россияне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску вакансий "Работа.ру".

Аналитики платформы выяснили, что наиболее высокие запросы у россиян в сфере IT. Работники этой профессии выбрали идеальный доход в 148 тысяч рублей. Следом расположились специалисты индустрии красоты, которые оценили свой труд в 146 тысяч рублей.

Также 139 тысяч рублей считают идеальным доходом работники строительной сферы. Юристы и специалисты агарной промышленности назвали суммы в 134 и 131 тысячу рублей соответственно.

Если говорить о среднем ожидаемом доходе, то россияне выбрали сумму в 84 тысячи рублей. По личным ожидания больше всего будут получать специалисты сферы транспорта (92 тысячи рублей), строительства (90 тысяч), индустрии красоты (86 тысяч) и IT (83 тысячи).

До этого аналитики сервиса SuperJob выяснили желаемый размер пенсии у россиян. Так, жители назвали сумму в 46 тысяч рублей в месяц. По словам экспертов, запросы к уровню выплат у граждан выросли на 7,9%.

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