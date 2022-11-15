Кабмин РФ утвердил максимальный размер пособия по безработице на следующий год

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Правительство РФ сохранило текущий максимальный размер пособия по безработице на 2023 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, в предстоящем году максимальная выплата по безработице составит 12 792 рубля, а минимальная – 1 500 рублей. При этом сумма в 12 000 рублей, как и сейчас, будет выплачиваться только в первые три месяца после увольнения, еще три месяца после этого ее размер будет ограничен 5 000 рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в течение года среднемесячная зарплата в РФ вырастет более чем на 11,5%. По его словам, такой прогноз дает Минэкономразвития.

Кроме того, в России сокращается уровень безработицы. Так, по данным за октябрь, численность зарегистрированных безработных в стране составляла 621,4 тысячи человек.



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