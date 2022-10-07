Уровень безработицы в РФ сократился на 0,8% за две недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Зампред кабмина РФ Татьяна Голикова заявила о снижении числа безработных на 25 тысяч в период с 19 сентября по 3 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат вице-премьера.

"По данным оперативного мониторинга, численность зарегистрированных безработных снизилась на 25 тысяч и составила 621,4 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы уменьшился до 0,8%", – сказала Голикова в ходе заседания межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда.

Также сократилось число граждан в простое и работающих в режиме неполного дня. В первом случае их насчитывается почти 90 тысяч, во втором – порядка 115 тысяч.

При этом Голикова напомнила, что на портале "Работа в России" доступно более 2,4 миллиона вакансий – это в несколько раз больше официального количества безработных в стране.

Ранее в Росстате зафиксировали рекордное снижение безработицы в стране в августе. Она сократилась с 3,9 до 3,8%, что является историческим минимумом. В конце лета в России насчитывалось 2 855 000 безработных.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!