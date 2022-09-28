Уровень безработицы в РФ в августе обновил исторический минимум

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Безработица в России в августе снизилась с 3,9 до 3,8%, тем самым обновив исторический минимум, следует из данных Росстата.
Уточняется, что уровень в 3,9%, сохранявшийся с мая по июль, являлся минимальным значением за период наблюдений данного показателя с 1991 года.
По данным ведомства, показатель безработицы в стране в апреле находился на отметке в 4%, в марте и феврале – 4,1%, в январе – 4,4%. При этом в августе общее количество безработных в России снизилось на 45 тысяч человек по сравнению с июлем и составило 2 855 000.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что прогноз по безработице в России на конец 2022 года улучшен с 4,8 до 4,5%.
Министр добавил, что в IV квартале текущего года ожидается прохождение нижней точки спада экономики, сокращение ВВП составит 2,9%.
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