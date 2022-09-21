В Минэкономразвития улучшили прогноз по безработице в РФ до 4,5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прогноз по безработице в России на конец 2022 года улучшен с 4,8 до 4,5%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Спад инвестиций с учетом снижения во втором квартале останется в пределах 2%, безработица на конец года – на уровне до 4,5%", – приводит ТАСС его слова.

Министр добавил, что в IV квартале текущего года ожидается прохождение нижней точки спада экономики, сокращение ВВП составит 2,9%.

Ранее Минтруд предложил установить максимальное пособие по безработице в 2023 году в размере 12 792 рублей. При этом минимальное пособие предложили установить на уровне 1 500 рублей.

Сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца человек будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 000 рублей.

