Голикова заявила о сохранении стабильной ситуации на рынке труда в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
На российском рынке труда сохраняется стабильная ситуация, численность зарегистрированных безработных остается без изменений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости.
Такую оценку текущей обстановки она привела в ходе очередного заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
"Ситуация на рынке труда остается стабильной. Численность зарегистрированных безработных не меняется и по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников", – сказала Голикова.
По ее словам, в период с 5 по 12 сентября численность зарегистрированных в России безработных сократилась на 10,7 тысячи и составила 653,9 тысячи человек.
В начале сентября Голикова заявила о сокращении числа зарегистрированных безработных в период с 15 августа по 5 сентября. Речь шла о 664,6 тысячи человек. При этом число работников в простое уменьшилось до 97 тысяч.
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