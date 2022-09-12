Путин заявил о росте в РФ числа людей, находящихся под риском увольнения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Владимир Путин заявил о росте в России числа людей, которые находятся под риском увольнения.
"Растет количество людей, находящихся под риском увольнения. Обращаю внимание: сейчас находятся в так называемом простое, вынужденных отпусках или заняты неполный рабочий день почти 234 тысячи работников", – приводит его слова ТАСС.
Также говоря о простое, глава РФ заявил, что в определенных сферах возникают трудности, однако в масштабах государства такой показатель можно считать небольшим.
В целом ситуацию на рынке труда в РФ президент назвал стабильной. По словам Путина, безработица на сегодняшний день остается на исторических минимумах.
"Считаю очень важным, значимым достижением правительства в целом стабильную ситуацию на рынке труда. Даже более чем стабильную. Уровень безработицы находится на исторических минимумах: в мае – июле это было всего 3,9%", – отметил российский лидер.
Он также обратил внимание на то, что в августе оживилось кредитование экономики, реального сектора и населения со стороны кредитных организаций.
"Это, конечно, хороший знак, свидетельствующий о росте экономической активности", – заключил президент.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что в период с 15 августа по 5 сентября количество безработных в России сократилось до 664,6 тысячи, снизившись на 10,4 тысячи человек. По ее словам, количество находящихся в простое работников уменьшилось на 9 тысяч человек, до 97 тысяч, а работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели – на 14,5 тысячи, до отметки в 128 тысяч человек.
Более 55 тыс человек трудоустроились в Москве с начала года при поддержке службы занятости
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