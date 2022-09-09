Голикова заявила о снижении числа безработных в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В период с 15 августа по 5 сентября количество безработных в России сократилось до 664,6 тысячи, снизившись на 10,4 тысячи человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"За период с 15 августа по 5 сентября 2022 года численность зарегистрированных безработных сократилась на 10,4 тысячи человек и составила 664,6 тысячи человек. Численность зарегистрированных безработных по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников", – приводят ее слова в секретариате.
По словам Голиковой, количество находящихся в простое работников уменьшилось на 9 тысяч человек, до 97 тысяч, а работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели – на 14,5 тысячи, до отметки в 128 тысяч человек.
Кроме того, Минтруду России было поручено рассмотреть и проработать вопрос о запуске пилотного проекта по развитию трудовой мобильности, а регионам – активизировать работу по реализации превентивных мер поддержки рынка труда.
"Необходимо обеспечивать особое внимание к проблемам каждого предприятия со стороны государственных органов и оказывать им действенную помощь. Важно помогать работодателю сохранить производство, но не менее важно, что это должно делаться с максимально возможным учетом интересов работников и их семей", – заключила Голикова.
Ранее стало известно, что уровень безработицы в РФ в июле 2022 года остался на историческом минимуме в 3,9% третий месяц подряд.
По данным ведомства, 2,9 миллиона человек в возрасте от 15 лет классифицировались в качестве безработных в июле. Однако в органах службы занятости населения к концу месяца на учете состояли 0,8 миллиона не занятых трудовой деятельностью лиц, из которых 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 500 тысяч россиян получали пособие по безработице.
В Минфине РФ хотят поддерживать материально только безработных из малоимущих семей
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