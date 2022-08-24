Собянин сообщил о минимальном уровне безработицы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На сегодняшний день в Москве фиксируются минимальные значения безработицы. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

"Мы пережили самые тяжелые времена, пережили их с честью. Безработицы у нас массовой никакой нет", – сказал мэр.

Кроме того, отметил градоначальник, столичные власти не намерены сокращать социальную помощь населению, наоборот, адресная поддержка москвичам уже увеличена, в частности проиндексированы некоторые социальные льготы. То же касается запланированных городских программ: планируется сохранить прежние темпы развития Москвы.

"Мы пережили эту историю (с санкциями. – Прим. ред.), и, я уверен, ничего плохого не произойдет. Мы ставим себе задачи продолжать развивать город, как развивали до этого, ни от каких программ не собираемся отказываться", – подчеркнул он.

Ранее заммэра Владимир Ефимов сообщил, что ожидаемый показатель спада столичной экономики в 2022 году составит 3–4%. Причина этого кроется в замедлении некоторых секторов экономики в период с марта по июнь и в начале июля. При этом Ефимов уверен, что Москва вернется на траекторию роста уже в 2023 году.

