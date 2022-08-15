Более 10 тысяч женщин получили помощь по программе "Мама работает" с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 10 тысяч женщин с начала года получили помощь в рамках программы "Мама работает", которую реализует центр занятости "Моя карьера". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Эту программу разработали для женщин с детьми дошкольного возраста, желающих вернуться к своей профессии или освоить новую. В нее входит:



индивидуальное карьерное сопровождение;

профориентационная диагностика;

создание резюме;

подбор подходящих вакансий;

прохождение тренингов и обучающих программ;

психологическое консультирование.

Заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова отметила, что женщины после декрета не всегда готовы вернуться на прежнее место работы из-за смены приоритетов. Важно, чтобы члены семьи поддержали стремление женщины к самореализации в профессиональном плане, добавила она.

Сейчас соискательницам в центре занятости "Моя карьера" доступны около 50 тысяч вакансий. Александрова сообщила, что более 60% обратившихся женщин успешно нашли работу.

Специалисты предлагают женщинам стать участницами проектов:



"Мама – страховой агент";

"Риелтор – профессия на все времена";

"Мама – рекрутер";

"Мама – организатор пространства".

Кроме того, для соискательниц проводят различные марафоны и мастер-классы, которые помогают понять, на какой сфере деятельности лучше остановиться. Женщины также могут получить навыки, которые будут полезны для удаленной работы.

Ранее сообщалось, что в столице в августе пройдут открытые отборы для горожан, которые потеряли работу или находятся под риском увольнения. Мероприятия состоятся на площадке флагманского центра занятости населения "Моя работа".

Уточнялось, что всего за несколько часов жители столицы смогут подобрать постоянную или временную работу в стабильных компаниях, а рекрутеры – подходящих кандидатов. Открытые отборы прошли 4 и 11 августа, также они состоятся 18 и 25 августа.

Директор центра занятости "Моя работа" Андрей Тарасов рассказал, что с весны этого года ведется тесное взаимодействие с крупнейшими западными компаниями, чьи сотрудники оказались под риском увольнения или уже вышли на открытый рынок труда.

