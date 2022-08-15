Более 10 тысяч женщин получили помощь по программе "Мама работает" с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 10 тысяч женщин с начала года получили помощь в рамках программы "Мама работает", которую реализует центр занятости "Моя карьера". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Эту программу разработали для женщин с детьми дошкольного возраста, желающих вернуться к своей профессии или освоить новую. В нее входит:
Сейчас соискательницам в центре занятости "Моя карьера" доступны около 50 тысяч вакансий. Александрова сообщила, что более 60% обратившихся женщин успешно нашли работу.
Специалисты предлагают женщинам стать участницами проектов:
Ранее сообщалось, что в столице в августе пройдут открытые отборы для горожан, которые потеряли работу или находятся под риском увольнения. Мероприятия состоятся на площадке флагманского центра занятости населения "Моя работа".
Уточнялось, что всего за несколько часов жители столицы смогут подобрать постоянную или временную работу в стабильных компаниях, а рекрутеры – подходящих кандидатов. Открытые отборы прошли 4 и 11 августа, также они состоятся 18 и 25 августа.
Директор центра занятости "Моя работа" Андрей Тарасов рассказал, что с весны этого года ведется тесное взаимодействие с крупнейшими западными компаниями, чьи сотрудники оказались под риском увольнения или уже вышли на открытый рынок труда.
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