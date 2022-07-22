Безработица в РФ сохраняется на исторически низких уровнях – Набиуллина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ситуация на российском рынке труда РФ сейчас спокойная, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
По ее словам, безработица в стране сохраняется на исторически низких уровнях. Она добавила, что по мере структурной перестройки экономики начнется переток кадров между компаниями.
"Бизнес использует механизмы неполной занятости. Но по мере структурной перестройки мы будем наблюдать усиление перетоков рабочей силы между компаниями и секторами", – сказала Набиуллина.
Ранее сообщалось, что на столичном рынке труда сохраняется стабильная ситуация. По состоянию на начало июля, уровень безработицы снизился до 0,45%, что сопоставимо с апрельским показателем двухгодичной давности.
4 июля в объединенной базе службы занятости было 333,8 тысячи вакансий, то есть на одного официально зарегистрированного безработного предусмотрено порядка 10 предложений для трудоустройства. Больше всего вакансий доступно в оптовой и розничной торговле и в сфере услуг. Всего в Москве сейчас насчитывается 43 компании в простое, в конце мая их было 79.
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