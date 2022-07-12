Оборот предприятий торговли и услуг Москвы вырос на 24,8% за I полугодие 2022 года

Фото: depositphotos/minervastock
Рост оборота столичных предприятий торговли и услуг составил 24,8% с января по июнь, достигнув 8,5 триллиона рублей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Наибольший прирост оборота предприятий торговли и услуг к тем же месяцам прошлого года был зафиксирован в январе – 42%, и феврале – 44%. Наименьший – в апреле и мае – 5 и 6% соответственно", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.
Он добавил, что максимальный объем продаж был зафиксирован в марте, тогда он составил 1,6 триллиона рублей, в апреле – немного превысил 1,3 триллиона рублей.
При этом оборот предприятий торговли составил 3,9 триллиона рублей в первом полугодии текущего года, что на 30,6% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Оборот предприятий сферы услуг вырос до 4,55 триллиона рублей (+20,2%).
По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, быстрее всего увеличивались обороты непродовольственной торговли – они выросли на 61,6%, до 2,7 триллиона рублей.
"Предприятия продовольственной торговли нарастили показатели на 4,8 процента, до 676,4 миллиарда рублей", – добавил он.
Пуртов уточнил, что рост оборотов заведений общественного питания составил 39,5%, отелей и туристических агентств – 35,8%, организаций культуры, досуга и спорта – 27,1%, предприятий сферы хранения и транспортировки – 13,9%, специализирующиеся на операциях с недвижимостью компании – 3,8%. В то же время отмечается сокращение на 22% оборотов сектора торговли автотранспортом.
Ранее Сергей Собянин заявил, что обвала в торговле в РФ из-за санкций нет, в настоящее время, наоборот, идет повышательный тренд объема поступлений в бюджеты российских субъектов. При этом, по его словам, бюджеты городов РФ исполняются, несмотря на существующие ограничения.
Ничего страшного, как отметил Собянин, не случилось и на рынке труда. Кроме того, показатель безработицы в столице фиксируется ниже, чем в эпидемию COVID-19.
Торговля стала самой популярной сферой в малом и среднем бизнесе в Москве – Ефимов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: