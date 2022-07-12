Оборот предприятий торговли и услуг Москвы вырос на 24,8% за I полугодие 2022 года

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Рост оборота столичных предприятий торговли и услуг составил 24,8% с января по июнь, достигнув 8,5 триллиона рублей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Наибольший прирост оборота предприятий торговли и услуг к тем же месяцам прошлого года был зафиксирован в январе – 42%, и феврале – 44%. Наименьший – в апреле и мае – 5 и 6% соответственно", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что максимальный объем продаж был зафиксирован в марте, тогда он составил 1,6 триллиона рублей, в апреле – немного превысил 1,3 триллиона рублей.

При этом оборот предприятий торговли составил 3,9 триллиона рублей в первом полугодии текущего года, что на 30,6% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Оборот предприятий сферы услуг вырос до 4,55 триллиона рублей (+20,2%).

По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, быстрее всего увеличивались обороты непродовольственной торговли – они выросли на 61,6%, до 2,7 триллиона рублей.

"Предприятия продовольственной торговли нарастили показатели на 4,8 процента, до 676,4 миллиарда рублей", – добавил он.

Пуртов уточнил, что рост оборотов заведений общественного питания составил 39,5%, отелей и туристических агентств – 35,8%, организаций культуры, досуга и спорта – 27,1%, предприятий сферы хранения и транспортировки – 13,9%, специализирующиеся на операциях с недвижимостью компании – 3,8%. В то же время отмечается сокращение на 22% оборотов сектора торговли автотранспортом.

Ранее Сергей Собянин заявил, что обвала в торговле в РФ из-за санкций нет, в настоящее время, наоборот, идет повышательный тренд объема поступлений в бюджеты российских субъектов. При этом, по его словам, бюджеты городов РФ исполняются, несмотря на существующие ограничения.

Ничего страшного, как отметил Собянин, не случилось и на рынке труда. Кроме того, показатель безработицы в столице фиксируется ниже, чем в эпидемию COVID-19.

