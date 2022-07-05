Собянин заявил об отсутствии обвала в торговле в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Обвала в торговле в РФ из-за санкций нет, в настоящее время, наоборот, идет повышательный тренд объема поступлений в бюджеты российских субъектов, заявил Сергей Собянин.

При этом, по его словам, бюджеты городов РФ исполняются, несмотря на существующие ограничения.

"Более того, те программы, которые были намечены в бюджетах, которые утверждались в прошлом году, в большинстве своем они реализуются", – сказал градоначальник.

Ничего страшного, как отметил Собянин, не случилось и на рынке труда. Кроме того, показатель безработицы в столице фиксируется ниже, чем в эпидемию COVID-19.

Однако на сегодняшний день наблюдаются проблемы в транспортном машиностроении, но они являются временными и будут решены до конца 2022 года.

Столичный мэр подчеркнул, что, несмотря на трудности, сложившиеся на фоне санкций, ситуация в России будет стабильной.

"Сегодня можно уже быть уверенным, что та санкционная война, которая по всем фронтам была развязана против нас, она не привела к резкому падению экономики, напряжению в социально-экономической сфере", – отметил он.

Собянин также заявил о необходимости формирования стратегических задач с целью наращивания конкурентоспособности отечественной продукции.

"Тем не менее необходимо уже формировать стратегические задачи, направленные на то, чтобы наша экономика, наши товары, наши услуги были конкурентными, чтобы граждане не ощутили какого-то падения уровня жизни и предоставления услуг", – заключил мэр.

Ранее сообщалось, что на антикризисную поддержку населения и бизнеса в Москве будет направлено около 83 миллиардов рублей.

Заммэра столицы Владимир Ефимов уточнил, что 16,5 тысячи предприятий уже обратились за поддержкой, из 4,5 тысячи – получили ее. При этом помощь была предоставлена на общую сумму порядка 20 миллиардов рублей.