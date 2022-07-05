Выручка предприятий ТиНАО выросла на 21% с 2017 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Объем выручки промышленных предприятий в ТиНАО увеличился на 21% с 2017-го, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в прошлом году показатель составил почти 90 миллиардов рублей.
"Сейчас там работают более 190 крупных, средних и малых предприятий, которые активно увеличивают объем выпускаемой продукции, внедряют современные технологии и совершенствуют свои производственные линии. За последние пять лет этим компаниям удалось нарастить выручку на 21% – до 89,8 миллиарда рублей", – отметил Ефимов.
Он уточнил, что в ТиНАО работают крупнейший в России разработчик лифтового оборудования, фармацевтическое производство, изготовитель нетканых материалов и другие предприятия.
В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что объем инвестиций в строительство и развитие промышленных предприятий составляет свыше 26,9 миллиарда рублей.
"Благодаря этим проектам в городе появится более 7,9 тысячи новых рабочих мест", – добавил Овчинский.
Ранее сообщалось, что Москва вошла в тройку лидеров рейтинга эффективности промышленной политики регионов РФ, заняв второе место. По словам Ефимова, в настоящее время в столице действует около 3 тысяч промышленных предприятий.
Он уточнил, что рейтинг составляет министерство промышленности и торговли страны. В этом году субъекты оценивали по пяти блокам: экономическое развитие, взаимодействие с Минпромторгом и Фондом развития промышленности, меры поддержки и институты развития, блок деловой активности, молодежной политики, промышленного туризма, а также цифровизация.
Инвестиционный рейтинг регионов России возглавила Москва
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