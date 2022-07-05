Выручка предприятий ТиНАО выросла на 21% с 2017 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Объем выручки промышленных предприятий в ТиНАО увеличился на 21% с 2017-го, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в прошлом году показатель составил почти 90 миллиардов рублей.

"Сейчас там работают более 190 крупных, средних и малых предприятий, которые активно увеличивают объем выпускаемой продукции, внедряют современные технологии и совершенствуют свои производственные линии. За последние пять лет этим компаниям удалось нарастить выручку на 21% – до 89,8 миллиарда рублей", – отметил Ефимов.

Он уточнил, что в ТиНАО работают крупнейший в России разработчик лифтового оборудования, фармацевтическое производство, изготовитель нетканых материалов и другие предприятия.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что объем инвестиций в строительство и развитие промышленных предприятий составляет свыше 26,9 миллиарда рублей.

"Благодаря этим проектам в городе появится более 7,9 тысячи новых рабочих мест", – добавил Овчинский.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в тройку лидеров рейтинга эффективности промышленной политики регионов РФ, заняв второе место. По словам Ефимова, в настоящее время в столице действует около 3 тысяч промышленных предприятий.

Он уточнил, что рейтинг составляет министерство промышленности и торговли страны. В этом году субъекты оценивали по пяти блокам: экономическое развитие, взаимодействие с Минпромторгом и Фондом развития промышленности, меры поддержки и институты развития, блок деловой активности, молодежной политики, промышленного туризма, а также цифровизация.

