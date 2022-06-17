Путин поручил запустить промышленные кластеры к 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин дал поручение кабмину к осени проработать вопрос о новых параметрах работы промышленных кластеров. Об этом он сообщил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
"Прошу правительство к осени представить новые ключевые параметры работы промышленных кластеров", – отметил он.
По словам Путина, необходимо будет решить вопрос с финансированием кластеров, налогообложением, поддержкой производства на раннем этапе, упрощенным администрированием и созданием схем гарантированного спроса на инновационные продукты.
"Обращаю внимание правительства, такой льготный режим и соответствующие промышленные кластеры должны заработать уже с 1 января 2023 года", – уточнил глава государства.
Также по его словам производители в промышленных кластерах должны получать долгосрочные и доступные кредиты.
"Проекты, запускаемые в таких кластерах, должны получить долгосрочный доступный кредитный ресурс – сроком до 10 лет и по ставке не более 7% годовых", – заключил Путин.
Ранее Сергей Собянин представил пять первых резидентов инновационного кластера "Ломоносов", который будет сдан в эксплуатацию уже в этом году. По словам столичного мэра, "Ломоносов" – один из девяти будущих кластеров Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы", создаваемого совместно с кабмином РФ и университетом.
Каждый из первых пяти резидентов, как уточнил Собянин, – сильная научная команда и работающий бизнес. Ежегодные вложения в НИОКР этих компаний составляют 10–12% от общих затрат, что превышает средние значения по отраслям.
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