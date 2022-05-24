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Сергей Собянин представил пять первых резидентов инновационного кластера "Ломоносов", который будет сдан в эксплуатацию уже в этом году. Об этом он написал на своем сайте.

По словам мэра, "Ломоносов" – один из девяти будущих кластеров Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы", создаваемого совместно с правительством РФ и Московским государственным университетом.

"Проектов такого масштаба Россия не знала много десятилетий. Через несколько лет на резервной территории главного вуза страны будут открыты сотни новых научных лабораторий и инновационных компаний. А это тысячи рабочих мест для московских ученых, выпускников вузов и других высококвалифицированных специалистов", – сказал Собянин.

На сегодняшний день в Раменках строятся три кластера, среди них и "Ломоносов". Статус его резидентов получили пять инновационных компаний, но физически они пока работают в других местах. При этом они уже пользуются налоговыми льготами и другими преимуществами участников проекта ИНТЦ.

Отбор будущих резидентов ИНТЦ продолжается. Прием заявок проходит на платформе Московского инновационного кластера i.moscow. О своей заинтересованности заявили уже более 180 компаний. Ожидается, что до конца года кластер "Ломоносов" будет полностью заполнен резидентами.

Каждый из первых пяти резидентов – это сильная научная команда и реально работающий бизнес, подчеркнул мэр. Ежегодные вложения в НИОКР этих компаний составляют 10–12% от общих затрат, что превышает средние значения по отраслям.



Первый из резидентов – это "Центр морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова". Занимаясь комплексными морскими исследованиями для оценки экологической обстановки и выявления техногенных рисков, компания создала специализированное программное обеспечение – "Геопортал". Используя алгоритмы искусственного интеллекта, он позволяет проводить оперативный мониторинг гидрометеорологической и ледовой обстановки.

Второй резидент – "Морской центр". Эта компания создает инновационное оборудование для экологического мониторинга морской и прибрежной среды, в том числе приборы для измерения глубин, глубоководные осветительные устройства и видеосистемы, а также оригинальное программное обеспечение для сбора данных о морских млекопитающих.

Еще один резидент – ООО НПП "Центр перспективных технологий". Эта компания считается пионером рынка атомно-силовой микроскопии в России. Она разрабатывает оригинальную технологию нанометрового разрешения и производит уникальные микроскопы, сочетающие в себе все известные методы изучения объектов. Также Центр занимается разработкой собственного программного обеспечения для обслуживания таких устройств. Аналога подобным микроскопам на сегодняшний день нет, а их производство на 100% локализовано на территории России.



ООО "Уайт Инновейшн" специализируется на выпуске локализованных иммунохроматографических (ИХА) тест-систем ведущих мировых производителей, а также разрабатывает собственные инновационные тест-системы и IT-платформу для повышения доступности современной лабораторной диагностики. Они могут в кратчайшие сроки диагностировать заболевания человека и животных на основе тонкослойной хроматографии.

INWAVE занимается разработкой передовой российской радиоэлектроники, в том числе антенного и контрольно-измерительного оборудования. Производство на 100% локализовано на территории страны. Миссия компании заключается в расширении линейки продукции и уменьшении стоимости в 1,5 раза за счет серийного производства, а также импортозамещении и наполнении российского рынка радиоэлектроники отечественной продукцией.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы" будет ведущим мировым кластером, в котором начнут создавать новейшие технологические продукты в стране.

"Ломоносов" – это многофункциональный корпус, который должен быть введен в эксплуатацию в 2023 году, однако, как подчеркивал мэр, уже на сегодняшний день подано около 160 заявок от стартапов и ведущих IT-компаний, а также выпускников МГУ, студентов, аспирантов.