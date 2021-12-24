Собянин осмотрел ход строительства кластера "Ломоносов" инновационного центра МГУ

13:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин осмотрел ход строительства флагманского кластера инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета "Воробьевы горы".
"Ломоносов" – это многофункциональный корпус, который должен быть введен в 2023 году, но уже сегодня подано 160 заявок от стартапов до ведущих IT-компаний, в том числе и выпускников МГУ, студентов, аспирантов", – отметил мэр.
Градоначальник выразил мнение, что научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы" будет ведущим мировым кластером, в котором будут создавать новейшие технологические продукты в стране.
По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, в основе идеи создания инновационного научно-технологического центра лежит именно мировой опыт.
"У нас много молодых людей, которые хотят получать что-то в высоких технологиях, им нужно пространство. И вот Владимиром Путиным был принят специальный закон по долинам. Кстати, нашему примеру следуют многие другие университеты и города. Они тоже делают похожие долины", – отметил Садовничий.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что для центра МГУ отведен участок площадью 17,5 гектара. На нем появятся 9 кластеров общей площадью 455 тысяч квадратных метров. Стартовой площадкой для первых резидентов станет кластер "Ломоносов", строительная готовность которого составляет 32%. До конца 2022 года работы планируют завершить.
На IT-платформе Московского инновационного кластера i.moscow 18 декабря 2020 года была открыта подача заявок на локализацию в первом строящемся кластере "Ломоносов" ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы". Проекты резидентов в течение 10 лет будут освобождены от большинства налогов.
Ранее сообщалось, что "Технополис "Москва" занял первое место в V рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон аналитического центра "Эксперт". По итогам 2020 года площадка стала лучшей среди 117 других конкурирующих мест, а годом ранее ей удалось войти в первую пятерку.
При составлении рейтинга площадки оцениваются по уровню развития менеджмента, сервисов и услуг, которые предоставляются на их территориях, а также стоимости базовых ресурсов, расположению площадки и предлагаемым льготам.
Собянин осмотрел ход строительства кластера "Ломоносов" инновационного центра МГУ
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