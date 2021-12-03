В "Технополисе "Москва" откроется завод по производству печатных плат

09:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" возвели завод по производству печатных плат и электронных модулей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Предприятие дополнит крупный кластер микроэлектроники, созданный в ОЭЗ. Завод откроют в 2022 году.
Новый комплекс в технополисе займет один из крупнейших производителей печатных плат в стране. Печатная плата представляет собой пластину из диэлектрика, на поверхности которой расположены электропроводящие цепи электронной схемы.
Один из лидеров по ее изготовлению имеет несколько заводов в разных городах России, и теперь он решил открыть завод в особой экономической зоне Москвы, чтобы расширить производство.
По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на территории ОЭЗ предприятие сможет увеличить объемы производства инновационной продукции в полтора раза.
Завод ежегодно будет выпускать более шести миллионов квадратных дециметров плат. Их можно будет использовать в самых разных отраслях, к примеру в телекоммуникации, автомобильной промышленности, медицине, светодиодной технике и потребительской электронике. Инвестиции в проект превысят один миллиард рублей.
Производственный комплекс построили на площадке ОЭЗ "Алабушево" площадью около 15 тысяч квадратных метров. Сейчас в здании монтируют системы пожарной сигнализации, связи и видеонаблюдения.
В особой экономической зоне созданы наиболее благоприятные условия для разработки высокотехнологичной продукции. Предпринимателям там предоставляют землю по льготной арендной ставке и льготы по налогу на прибыль. Кроме того, их также освобождают от НДС при вводе в эксплуатацию оборудования.
Ожидается, что новый завод печатных плат усилит кластер "Технополиса "Москва". Он создаст около 100 дополнительных рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных сотрудников, разработчиков инноваций.
Ранее сообщалось, что "Технополис "Москва" занял первое место в V рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон аналитического центра "Эксперт". По итогам 2020 года площадка стала лучшей среди 117 других конкурирующих мест, а годом ранее ей удалось войти в первую пятерку.
При составлении рейтинга площадки оцениваются по уровню развития менеджмента, сервисов и услуг, которые предоставляются на их территориях, а также стоимости базовых ресурсов, расположению площадки и предлагаемым льготам.
"Москва сегодня": Собянин отметил развитие крупнейшей площадки ОЭЗ "Технополис "Москва"
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