В "Технополисе "Москва" откроется завод по производству печатных плат

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" возвели завод по производству печатных плат и электронных модулей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Предприятие дополнит крупный кластер микроэлектроники, созданный в ОЭЗ. Завод откроют в 2022 году.

Новый комплекс в технополисе займет один из крупнейших производителей печатных плат в стране. Печатная плата представляет собой пластину из диэлектрика, на поверхности которой расположены электропроводящие цепи электронной схемы.

Один из лидеров по ее изготовлению имеет несколько заводов в разных городах России, и теперь он решил открыть завод в особой экономической зоне Москвы, чтобы расширить производство.

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на территории ОЭЗ предприятие сможет увеличить объемы производства инновационной продукции в полтора раза.

Завод ежегодно будет выпускать более шести миллионов квадратных дециметров плат. Их можно будет использовать в самых разных отраслях, к примеру в телекоммуникации, автомобильной промышленности, медицине, светодиодной технике и потребительской электронике. Инвестиции в проект превысят один миллиард рублей.

Производственный комплекс построили на площадке ОЭЗ "Алабушево" площадью около 15 тысяч квадратных метров. Сейчас в здании монтируют системы пожарной сигнализации, связи и видеонаблюдения.

В особой экономической зоне созданы наиболее благоприятные условия для разработки высокотехнологичной продукции. Предпринимателям там предоставляют землю по льготной арендной ставке и льготы по налогу на прибыль. Кроме того, их также освобождают от НДС при вводе в эксплуатацию оборудования.

Ожидается, что новый завод печатных плат усилит кластер "Технополиса "Москва". Он создаст около 100 дополнительных рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных сотрудников, разработчиков инноваций.



Ранее сообщалось, что "Технополис "Москва" занял первое место в V рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон аналитического центра "Эксперт". По итогам 2020 года площадка стала лучшей среди 117 других конкурирующих мест, а годом ранее ей удалось войти в первую пятерку.

При составлении рейтинга площадки оцениваются по уровню развития менеджмента, сервисов и услуг, которые предоставляются на их территориях, а также стоимости базовых ресурсов, расположению площадки и предлагаемым льготам.

