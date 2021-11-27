Обучающий центр первой помощи появится на площадке технополиса "Москва"

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Особая экономическая зона "Технополис "Москва" откроет обучающий центр по оказанию первой помощи, как сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Резидент особой экономической зоны, специализирующийся на выпуске медицинских изделий, предложил создать обучающий центр по оказанию первой помощи. Его открытие намечено уже на первый квартал 2022 года. Ежегодно здесь смогут обучаться более 500 слушателей", – рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По словам представителя мэрии, прошедшие обучение получат именные сертификаты.

Ожидается, что занятия будут проводить в малых группах до 10 человек, преимущественно в вечерние часы в будни и в выходные. Курс будет длиться несколько дней. Резиденты технополиса смогут принять участие на льготных условиях.

Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, компания, которая запускает курс, за 10 месяцев 2021 года выпустила порядка пяти тысяч высокотехнологичных изделий для экстренной медицины. Для организации учебного центра резидент расширил свои офисные помещения.

Ранее в ноябре сообщалось, что площадка "Техноград" на ВДНХ запустит онлайн-курс для управленцев и предпринимателей о том, как руководить командой с помощью так называемых мягких навыков. Первое занятие цикла состоялось 23 ноября.