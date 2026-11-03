В Китае мальчик проломил голову однокласснице, врезавшись в нее на перемене

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В китайском Гуанчжоу восьмилетняя девочка получила смертельную травму, столкнувшись с одноклассником на перемене, передает bandao.cn.

Инцидент произошел 21 октября. На спортивной площадке третьеклассник школы Пэйсинь на бегу столкнулся с девочкой, с которой сидел за одной партой. При падении она ударилась затылком и потеряла сознание.

Отец пострадавшей рассказал, что учительница обратила внимание на травму только через пять минут. Скорую помощь школа вызвала после того, как этого потребовали родители. В машину девочку погрузили примерно через час после случившегося. По мнению семьи, благоприятное время для оказания помощи было упущено.

В больнице у школьницы диагностировали кровоизлияние в мозг и перелом черепа. После операции врачи зафиксировали смерть мозга. Как заявили в семье умершей школьницы, родители одноклассника принесли извинения и перечислили 17 тысяч юаней (210 тысяч рублей) на лечение. После этого они прекратили общение.

Школа передала записи с камер наблюдения в административные органы. Управление образования района Хуаду сообщило, что занимается урегулированием ситуации. Ведется расследование.

Ранее в Ульяновске возбудили уголовное дело после гибели двухлетней девочки в частной клинике. По данным следствия, девочка ожидала приема педиатра в одной из частных клиник города, когда наступила ее смерть. Ранее медики скорой уже оказывали ей помощь в связи с недомоганием. Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.

