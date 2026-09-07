07 сентября, 16:08Происшествия
Двухлетняя девочка умерла в частной клинике Ульяновска в ожидании приема педиатра
Фото: ulyanovsk.sledcom.ru
В Ульяновске возбуждено уголовное дело после гибели двухлетней девочки в частной клинике, сообщили в региональном следственном управлении СК России.
По информации следствия, инцидент произошел 6 сентября 2026 года. Девочка ожидала приема педиатра в одной из частных клиник города, когда наступила ее смерть. Ранее медики скорой уже оказывали ей помощь в связи с недомоганием.
Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности. Следствие выясняет все детали события, в том числе уровень оказанной медицинской помощи и точную причину гибели.
Ранее в городе Шахты Ростовской области от удара током погиб ребенок – он гулял с мамой у одного из магазинов и дотронулся до наружного блока сплит-системы. Мальчик потерял сознание, был госпитализирован, но спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".