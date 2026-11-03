В ночь на 4 ноября в Москве может выпасть 0,5 сантиметра снега

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прирост снежного покрова в Москве в ночь на 4 ноября может достигнуть 0,5 сантиметра, сообщили в Гидрометцентре России.

По оценкам синоптиков, за ночь в городе выпадет 1–2 миллиметра осадков – в виде дождя, мокрого снега и снега. Температура воздуха в Москве ожидается от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер западный и северо-западный, 5–10 метров в секунду.

В полдень 3 ноября первый снег в столичном регионе зафиксировали метеостанции Ново-Иерусалима и Шереметьево.

Кроме того, синоптики предупредили о возможном образовании гололедицы в Москве и Подмосковье в ночь на 4 ноября из-за осадков и отрицательной температуры. В День народного единства в столичном регионе местами может сформироваться временный снежный покров высотой 1–2 сантиметра, однако вскоре он растает.

Устойчивый покров, по прогнозам специалистов, сформируется в средней полосе России в начале декабря. Москвичи же смогут поиграть в снежки во второй половине ноября.

