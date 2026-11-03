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03 ноября, 20:29

Политика

Журналистка из Татарстана стала фигурантом дела о фейках о ВС РФ

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ возбудили против 22-летней журналистки из Татарстана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по республике.

В УФСБ уточнили, что недостоверные сведения обвиняемая распространяла на возмездной основе. Материалы она готовила в интересах интернет-изданий, внесенных в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, а также в перечень организаций, чья деятельность на территории страны признана нежелательной.

По данным СУ СК по Татарстану, фигурантка занималась этой деятельностью с 2022 по 2024 год. За работу она получила вознаграждение на общую сумму 71 тысяча рублей.

Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, речь идет о журналистке Джамиле Садриевой, известной под псевдонимом Асия Несоевая.

В январе 2025 года ряд СМИ, с которыми сотрудничала девушка, удалил ее материалы. Причиной стало то, что журналистка выдумывала факты.

В Госдуме ранее призвали правоохранительные органы проверить СМИ, которые распространяли фейки через публикацию историй, выдуманных Несоевой. Также медиа призвали извиниться перед читателями за произошедшее, чтобы они сами приняли решение, доверять ли таким ресурсам в будущем.

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