Суд в Петербурге выселил семью Невзоровых из принадлежавшего им дома

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Олег Золото (Александр Невзоров признан иноагентом в РФ, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Росимущества о выселении журналиста Александра Невзорова и его жены (признаны участниками экстремистского объединения, запрещенного в России, внесены в перечень террористов и экстремистов), а также сына и тещи из дома в поселке Лисий Нос. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Суд признал ответчиков утратившими право пользования жилым зданием и постановил снять их с регистрационного учета. Иск о выселении семьи Невзорова из их дома был подан Росимуществом и зарегистрирован в сентябре.

Ранее Невзорова заочно арестовали по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента и финансировании экстремистской деятельности. По версии следствия, он размещал ссылки с реквизитами для перевода денег на подконтрольные счета, которые предназначались для подготовки преступлений экстремистской направленности.

До этого, в 2023 году, его заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о российской армии. На данным момент, как сообщала его супруга, он проживает в Израиле.