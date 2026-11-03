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03 ноября, 18:23

Происшествия

Волна хакерских взломов холодильников в европейских супермаркетах дошла до Германии

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Волна кибератак на холодильное оборудование европейских супермаркетов дошла до Германии: неизвестные хакеры включили режим разморозки рефрижераторов в магазинах в трех федеральных землях, из-за чего продукты приходится выбрасывать тоннами. Об этом сообщает Bild.

По данным СМИ, атаки затронули торговые точки в Северном Рейне – Вестфалии, Бремене и Баварии. В супермаркете в Рейсбахе в Нижней Баварии температура в холодильных системах после вмешательства хакеров поднялась до 50 градусов.

К расследованию подключились сотрудники криминальной полиции, которые занимаются киберпреступностью. Предварительно, эксперты пришли к выводу, что атака затронула в основном устаревшие модели холодильного оборудования. Их производители уже прекратили техническую поддержку и выпуск обновлений безопасности.

Ранее сообщалось, что в Швеции морозильные камеры показывали температуру примерно плюс 50 градусов. Большая часть пострадавших торговых точек находится в южной провинции Сконе, однако оборудование на острове Эланд, в провинции Вермланд и в Стокгольме также было взломано.

Также похожие инциденты были зафиксированы в Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Нидерландах, Финляндии, Швеции и Эстонии. Пострадали десятки компаний. В Бельгии под удар попали Ahold Delhaize, Colruyt, Carrefour, Intermarché и Spar, в Ирландии – сеть SuperValu. Кроме того, атака затронула почти 20 компаний в Нидерландах и как минимум одну в Эстонии.

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