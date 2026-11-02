Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 18:30

Происшествия

Кибератаки на холодильники затронули уже 7 европейских стран

Фото: legion-media.com/Ведомости/PhotoXPress.ru/Сергей Николаев

Кибератаки на холодильное оборудование магазинов торговых сетей затронули не менее семи европейских стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Получив контроль над камерами хранения, злоумышленники запускали режим разморозки, а иногда доводили температуру внутри до более чем 50 градусов по Цельсию.

Инциденты зафиксировали в Бельгии, Ирландии, Люксембурге, а также в:

  • Нидерландах;
  • Финляндии;
  • Швеции;
  • Эстонии.

Пострадали десятки компаний. В Бельгии под удар попали Ahold Delhaize, Colruyt, Carrefour, Intermarché и Spar, в Швеции – ICA и Coop, в Ирландии – сеть SuperValu. Кроме того, атака задела почти 20 компаний в Нидерландах и как минимум одну в Эстонии.

Из-за нарушения условий хранения товар испортился. В некоторых магазинах пришлось уничтожить практически все свежие и замороженные продукты. В Ирландии в торговых точках, где случились инциденты, закрыли отделы с замороженными продуктами.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна хакерская группировка.

Ранее сообщалось, что в Швеции морозильные камеры показывали температуру около плюс 50 градусов. Большая часть пострадавших торговых точек находится в южной провинции Сконе, но и оборудование на острове Эланд, в провинции Вермланд и в Стокгольме было взломано.

Также в августе серия отказов морозильного оборудования случилась как минимум в шести продуктовых магазинах при военных базах США. В одном случае за ночь температура внутри камер поднялась, а к утру значительная часть товаров оттаяла и оказалась непригодной. Пентагон сейчас проверяет версию, согласно которой причиной стал взлом.

Читайте также


происшествиятехнологииза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика