Кибератаки на холодильники затронули уже 7 европейских стран

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Кибератаки на холодильное оборудование магазинов торговых сетей затронули не менее семи европейских стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Получив контроль над камерами хранения, злоумышленники запускали режим разморозки, а иногда доводили температуру внутри до более чем 50 градусов по Цельсию.

Инциденты зафиксировали в Бельгии, Ирландии, Люксембурге, а также в:

Нидерландах;

Финляндии;

Швеции;

Эстонии.

Пострадали десятки компаний. В Бельгии под удар попали Ahold Delhaize, Colruyt, Carrefour, Intermarché и Spar, в Швеции – ICA и Coop, в Ирландии – сеть SuperValu. Кроме того, атака задела почти 20 компаний в Нидерландах и как минимум одну в Эстонии.

Из-за нарушения условий хранения товар испортился. В некоторых магазинах пришлось уничтожить практически все свежие и замороженные продукты. В Ирландии в торговых точках, где случились инциденты, закрыли отделы с замороженными продуктами.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна хакерская группировка.

Ранее сообщалось, что в Швеции морозильные камеры показывали температуру около плюс 50 градусов. Большая часть пострадавших торговых точек находится в южной провинции Сконе, но и оборудование на острове Эланд, в провинции Вермланд и в Стокгольме было взломано.

Также в августе серия отказов морозильного оборудования случилась как минимум в шести продуктовых магазинах при военных базах США. В одном случае за ночь температура внутри камер поднялась, а к утру значительная часть товаров оттаяла и оказалась непригодной. Пентагон сейчас проверяет версию, согласно которой причиной стал взлом.

