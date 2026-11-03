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03 ноября, 18:42

Транспорт

Москвичей предупредили о повышенном трафике на дорогах из-за осадков и перекрытий

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

В Москве действуют временные локальные перекрытия и местами идет небольшой дождь. На дорогах сейчас 7 баллов, сообщил столичный Дептранс в MAX, сославшись на данные ЦОДД.

В частности, интенсивное движение зафиксировано в центре и в районе временных перекрытий, на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе, а также на внутренней стороне МКАД от улицы Верхние Поля до Каширского шоссе и на внутренней стороне ТТК от Автозаводской улицы до Новорижской эстакады.

Водителей попросили выделять дополнительное время на дорогу, если нельзя отложить поездку на автомобиле.

Повышенная загруженность ожидалась на столичных дорогах из-за отъезда жителей перед праздничным днем. Автомобилистов призывали планировать поездки за город до 16:00 или после 20:00, заранее проверять дорожную обстановку и выбирать маршруты с учетом заторов. По возможности горожанам советовали отдавать предпочтение городскому транспорту.

ЦОДД предупредил москвичей о локальных перекрытиях

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