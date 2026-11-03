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03 ноября, 18:40

Политика

Туск признался, что усилил операцию на границе с РФ из-за людей с фонариками

Фото: ТАСС/EPA/LUONG THAI LINH

Польша нарастила присутствие на границе с Россией после сообщений о людях с фонариками, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание правительства.

По словам политика, после полуночи пограничники доложили о тревожном движении на польско-российской границе. Там были замечены люди с фонариками.

"Мы очень быстро мобилизовали там соответствующие силы и средства, и удалось предотвратить попытки провокации, если таковые были", – сказал премьер.

При этом он признал, что доказательств злонамеренных действий с российской стороны нет.

Польские силовики проводили операцию на границе с Калининградской областью поздним вечером 2 ноября под предлогом якобы возникшей угрозы диверсий. Главный комендант полиции республики Марек Боронь заявлял, что ведомство действует совместно с армией, пограничной стражей и спецслужбами.

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