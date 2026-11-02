Польская полиция проводит спецоперацию на границе с Россией

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Польские силовики проводят операцию на границе с Калининградской областью под предлогом якобы возникшей угрозы диверсий. Об этом сообщает RFM24 со ссылкой на главного коменданта полиции республики Марека Бороня.

"Действует большая группа полицейских, часть сил была переброшена туда из других регионов, в этой операции также участвуют контртеррористические подразделения", – подчеркнул он.

По словам коменданта, полиция действует совместно с армией, пограничной стражей и спецслужбами. В качестве предлога для наращивания присутствия Боронь упомянул сообщение о якобы готовящихся провокациях и диверсиях с проникновением вооруженных групп через границу.

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