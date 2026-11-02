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02 ноября, 23:55

Политика

Польская полиция проводит спецоперацию на границе с Россией

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Польские силовики проводят операцию на границе с Калининградской областью под предлогом якобы возникшей угрозы диверсий. Об этом сообщает RFM24 со ссылкой на главного коменданта полиции республики Марека Бороня.

"Действует большая группа полицейских, часть сил была переброшена туда из других регионов, в этой операции также участвуют контртеррористические подразделения", – подчеркнул он.

По словам коменданта, полиция действует совместно с армией, пограничной стражей и спецслужбами. В качестве предлога для наращивания присутствия Боронь упомянул сообщение о якобы готовящихся провокациях и диверсиях с проникновением вооруженных групп через границу.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично отреагировал на утверждения о причастности России к политическому кризису в Польше. Медведев с иронией перечислил, кого Запад винит в своих проблемах.

В конце октября гражданина России задержали в Польше по подозрению в шпионаже. По данным правоохранителей, 55-летнего мужчину задержали в Свиднице. Ему вменяют действия в пользу иностранной разведки.

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