Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на микроавтобус в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Четыре человека, включая троих детей, пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по микроавтобусу в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в MAX.

По его словам, украинские военные атаковали гражданский микроавтобус в селе Введенская Готня Ракитянского округа. В результате слепые осколочные ранения ног получили 10-летняя девочка и 16-летний подросток.

"У двух других пострадавших – женщины и девочки 5 лет – предварительно, акубаротравмы", – добавил глава региона.

Всем пострадавшим оказывают помощь в медучреждении. Шуваев пообещал сделать все возможное и необходимое для их скорейшего восстановления, в том числе перевести людей в федеральные клиники.

Ранее два человека пострадали при атаке украинского беспилотника на транспортное средство в Киевском районе Донецка. Еще один мужчина получил ранение при ударе FPV-дрона по легковому автомобилю в Шебекине Белгородской области.

Как уточнили в оперативном штабе региона, пострадавшего с осколочным ранением плеча доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи он продолжит лечение амбулаторно.