Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 19:20

Происшествия

Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на микроавтобус в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Четыре человека, включая троих детей, пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по микроавтобусу в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в MAX.

По его словам, украинские военные атаковали гражданский микроавтобус в селе Введенская Готня Ракитянского округа. В результате слепые осколочные ранения ног получили 10-летняя девочка и 16-летний подросток.

"У двух других пострадавших – женщины и девочки 5 лет – предварительно, акубаротравмы", – добавил глава региона.

Всем пострадавшим оказывают помощь в медучреждении. Шуваев пообещал сделать все возможное и необходимое для их скорейшего восстановления, в том числе перевести людей в федеральные клиники.

Ранее два человека пострадали при атаке украинского беспилотника на транспортное средство в Киевском районе Донецка. Еще один мужчина получил ранение при ударе FPV-дрона по легковому автомобилю в Шебекине Белгородской области.

Как уточнили в оперативном штабе региона, пострадавшего с осколочным ранением плеча доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи он продолжит лечение амбулаторно.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика