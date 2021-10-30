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Регионы

17:39

Во Владимирской области для помощи пациентам с COVID-19 привлекут студентов медколледжей

медицина регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во Владимирской области для оказания помощи пациентам с коронавирусом привлекут студентов медицинских колледжей. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

"В первую очередь нужно увеличить количество бригад на скорой помощи, машин достаточно, парк автомобильный новый. Мы нашли вариант решения кадровый, в том числе с привлечением студентов старших курсов медицинских колледжей, сейчас отрабатываем по привлечению сюда студентов из высших учебных заведений", – сообщил министр во время рабочей поездки по Владимирской области.

Мурашко отметил, что в регионе после последнего визита группы экспертов удалось наладить управление коечным фондом для пациентов с COVID-19, выросла пропускная способность лабораторий.

Во Владимирской области в последние четыре недели сохраняется тенденция к росту числа пациентов. На амбулаторном и стационарном лечении находятся 16 тысяч пациентов с ковидом, развернуты 2 300 коек.

Ранее Владимир Путин поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко посетить регионы с самой тяжелой ситуацией по коронавирусу.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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