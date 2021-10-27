Эксперт рассказал о ревакцинации от коронавируса людей со сниженным иммунитетом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин объяснил порядок ревакцинации от COVID-19 граждан со сниженным иммунитетом, передает ТАСС.
По мнению специалиста, ревакцинация должна осуществляться через полгода после первичной прививки.
"Если это люди, у которых, скажем так, сниженная иммунная функция, то они могут получить на ревакцинации снова два компонента. Это повысит вероятность создания напряженного иммунитета", – заявил Гущин.
Представитель Центра имени Гамалеи уточнил, что ревакцинация не может навредить человеку. В случае повторной прививки не обязательно ориентироваться на уровень антител.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил темпы вакцинации от коронавируса в столице. По словам градоначальника, жители прививаются в четыре раза чаще, чем в августе 2021 года.
Медики напомнили о сроках ревакцинации от COVID-19
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