Биолог назвала причину отсутствия коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Причинами того, что коллективный иммунитет к коронавирусу у Россиян так и не сформировался, являются низкие темпы вакцинации и высокий уровень распространения "Дельта"-штамма.
Об этом рассказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
"Мы все очень на него надеялись. Думали, будет прививка и будет иммунитет. Но темпы вакцинации в России невелики. Кроме того, начал распространяться штамм "Дельта", – приводит слова эксперта РИА Новости.
Она также добавила, что для привитых и переболевших уже подошла очередь ревакцинироваться, однако темпы ревакцинации хуже, чем показатели по числу граждан, поставивших первую прививку от коронавируса.
Ранее Баранова рассказала, кому не рекомендуется прививаться от коронавируса. По ее словам, при очень высоком титре антител прививка может негативно повлиять на способность организма сопротивляться COVID-19 .
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