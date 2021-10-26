Эксперт рассказала, кому не рекомендуется прививаться от коронавируса

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При очень высоком титре антител прививка от COVID-19 может негативно повлиять на способность организма сопротивляться коронавирусу. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

"Давайте разберем на примере. Вася Пупкин с высоким титром антител (более 1,5 тысячи BAU/мл), и ему нужна справка о выезде в Европу. Он в ближнем зарубежье делает прививку Johnson. В организм его попадает антиген, сначала немного, а потом больше, больше. <...> Процесс нейтрализации антигена, при котором антитела тратятся, конкурирует с процессом распознавания антигена и пробуждением клеток памяти, при котором антитела вырабатываются", – приводит слова эксперта РИА Новости.

По словам Барановой, может сложиться ситуация, когда антитела будут потрачены для нейтрализации антигена, при этом до клеток памяти сигнал о новом производстве антител может не дойти, в то время как антиген будет эффективно нейтрализован.

"В итоге Вася остался со скромными 300 BAU, которые остались от изначальных 1,5 тысяч BAU/мл. Выходит, лучше б он дождался, пока антитела сами до 300 BAU/мл упадут", – пояснила специалист.

Она отметила, чтобы не попасть в такую ситуацию, перед ревакцинацией необходимо делать тест на антитела, в случае, если показатели высокие, медики должны давать медотвод.

Баранова также рассказала, что среди переболевших коронавирусом уровень антител в среднем ниже, чем после вакцины, однако бывают случаи, когда у перенесшего COVID-19 человека огромный уровень антител. По ее словам, таких людей не более 5%.

"Им, конечно, тоже стоило бы вакцинацию отложить", – добавила она.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об основных рисках отказа от вакцинации. В ведомстве предупредили, что у перенесших коронавирус в 5,6 раза увеличивается риск эректильной дисфункции, а также 33% после COVID-19 страдают от нервно-психологических расстройств. При этом болезнь, отметили специалисты, в среднем длится 2–3 недели.