Эксперт рассказала, кому не рекомендуется прививаться от коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
При очень высоком титре антител прививка от COVID-19 может негативно повлиять на способность организма сопротивляться коронавирусу. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
"Давайте разберем на примере. Вася Пупкин с высоким титром антител (более 1,5 тысячи BAU/мл), и ему нужна справка о выезде в Европу. Он в ближнем зарубежье делает прививку Johnson. В организм его попадает антиген, сначала немного, а потом больше, больше. <...> Процесс нейтрализации антигена, при котором антитела тратятся, конкурирует с процессом распознавания антигена и пробуждением клеток памяти, при котором антитела вырабатываются", – приводит слова эксперта РИА Новости.
По словам Барановой, может сложиться ситуация, когда антитела будут потрачены для нейтрализации антигена, при этом до клеток памяти сигнал о новом производстве антител может не дойти, в то время как антиген будет эффективно нейтрализован.
"В итоге Вася остался со скромными 300 BAU, которые остались от изначальных 1,5 тысяч BAU/мл. Выходит, лучше б он дождался, пока антитела сами до 300 BAU/мл упадут", – пояснила специалист.
Она отметила, чтобы не попасть в такую ситуацию, перед ревакцинацией необходимо делать тест на антитела, в случае, если показатели высокие, медики должны давать медотвод.
Баранова также рассказала, что среди переболевших коронавирусом уровень антител в среднем ниже, чем после вакцины, однако бывают случаи, когда у перенесшего COVID-19 человека огромный уровень антител. По ее словам, таких людей не более 5%.
"Им, конечно, тоже стоило бы вакцинацию отложить", – добавила она.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об основных рисках отказа от вакцинации. В ведомстве предупредили, что у перенесших коронавирус в 5,6 раза увеличивается риск эректильной дисфункции, а также 33% после COVID-19 страдают от нервно-психологических расстройств. При этом болезнь, отметили специалисты, в среднем длится 2–3 недели.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: