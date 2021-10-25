Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в 84 регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Обязательная вакцинация от коронавируса введена в 84 регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, соответствующие постановления начали действовать во многих субъектах еще до объявления нерабочих дней в стране.

"Сегодня они приняты уже в 84 субъектах РФ совершенно обоснованно с тем, чтобы люди, которые имеют контакт с большим количеством потребителей, не могли создать им угрозу, не могли создать им риски, в случае если кто-то заразился и работает с покупателями… с кем-то еще, кому оказывают услугу", – сказала Попова в эфире Первого канала.

Она также отметила, что в регионах с уровнем вакцинации 60% ниже интенсивный показатель заболеваемости коронавирусом.

"Там, где у нас есть в субъектах высокий уровень иммунизации, мы в эту волну, когда выявляется много заболевших, вот там, где иммунизация больше 60%, в этих субъектах меньше не только удельный вес, но интенсивные показатели на 100 тысяч ниже, чем они были летом", – уточнила Попова.

Ранее сообщалось, что в шести регионах России в понедельник, 25 октября, начались нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Они продлятся до 7 ноября.

