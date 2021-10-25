На въездах в Севастополь развернут блокпосты для проверки QR-кодов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился развернуть блокпосты на въездах в город для проверки QR-кодов или справок о перенесенном коронавирусе. Об этом сообщает "Интерфакс".
Данная мера, считает Развожаев, поможет ограничить турпоток в Севастополь. Он отметил, что некоторые отменили брони в отелях после введения QR-кодов, однако граждане могут разместиться в частном секторе.
"Наплыв людей без прививок и соответствующих документов, подтверждающих, что они не могут стать источниками распространения инфекции, нам точно в эти дни не нужен. Потому что севастопольцы будут сидеть дома, соответственно, приезжие без справок, разместившись в нелегальных средствах размещения, будут продолжать создавать неблагоприятную ситуацию", – подчеркнул губернатор.
Ранее в Севастополе ввели QR-коды для посещения общественных мест. С 15 октября посещение всех общественных мест в Севастополе стало возможным лишь при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста. Власти прибегли к такой мере из-за низкого уровня вакцинации. В общей сложности в городе сделали прививку от коронавируса 140 000 жителей, необходимо вакцинировать еще столько же граждан.
Регионы РФ продолжают вводить систему QR-кодов
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