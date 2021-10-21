Туристам рассказали, в каких регионах РФ требуются QR-коды для заселения в отели

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Туристам рассказали, в каких российских регионах необходимо предъявлять QR-коды для заселения в отели. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).

В частности, QR-коды для заселения спрашивают в Калининградской и Мурманской областях. В самом западном регионе РФ в период с 28 октября по 7 ноября непривитым будет достаточно отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов. Тем, кто привит или переболел коронавирусом, для размещения в гостиницах, гостевых домах и хостелах потребуется подтверждающий это QR-код.

В Заполярье к заселению гостей подошли более строго: с 30 октября это возможно только по QR-коду привитого от COVID-19 или переболевшего.

В Крыму власти намерены жестко отслеживать правила по размещению в отелях и санаториях. Владельцам средств размещения обещают серьезные проверки по требованию QR-кодов у гостей. А нарушителям будут грозить штрафы. Сейчас создаются механизмы контроля, связанные не только с соблюдением режима QR-кодов, но и пресечением попыток их возможной подделки.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении QR-кодов в нерабочие дни для посещения ресторанов и кафе региона. Также новые ограничения ввели и на курортах Карачаево-Черкесии. Заехать в отели в этом регионе с 8 ноября можно только при предъявлении QR-кода о сделанной прививке от COVID-19 или перенесенной болезни.

21 октября система QR-кодов начинает действовать в Коми для доступа на культурные и спортивные мероприятия. Чувашия, Ямало-Ненецкий автономный округ также присоединились к этому.

