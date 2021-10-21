Как Москва будет жить в период нерабочих дней. Главное

Сергей Собянин объявил в своем блоге ключевые решения о жизни Москвы в период нерабочих дней. По указу мэра в столице они продлятся с 28 октября по 7 ноября. Собянин отметил, что ситуация в городе продолжает развиваться по худшему сценарию. Ограничения позволят в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания, отметил он. Рассказываем, что изменится в жизни горожан в ближайшее время.



Удлиненный перерыв

В России по решению Владимира Путина нерабочие дни с сохранением заработной платы продлятся с 30 октября по 7 ноября. Однако подписанный президентом указ позволяет регионам при необходимости ввести их раньше, а также продлить на более долгий срок. По решению Сергея Собянина в Москве нерабочие дни начнутся с 28 октября и продлятся по 7 ноября.





Сергей Собянин мэр Москвы В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации.

Таким образом, с 28 октября в Москве приостановят деятельность предприятия из сфер торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений и кинопоказа. Однако на рабочем месте останутся сотрудники, которые отвечают за охрану и содержание объекта, а также ответственные за непрерывные процессы. К ним может присоединиться персонал, отвечающий за начисление и выплату зарплаты. Также ограничения не касаются работы стратегически важных предприятий.



Работа кафе и магазинов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Нерабочие дни не касаются аптек и организаций, которые продают продукты питания и товары первой необходимости. Эти предприятия останутся открытыми. Кроме того, не будут ограничены продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом, заявил Собянин. Остальная торговля будет временно приостановлена. Также в торговых центрах закроют детские игровые комнаты.

Кафе и рестораны не смогут принимать гостей в своих залах. В нерабочие дни общепит будет работать только на доставку и вынос, подчеркнул мэр. Это же касается небольших кафе на АЗС и в супермаркетах, уточнил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Ограничения не относятся к работе корпоративных столовых и ресторанов в гостиницах и хостелах. Но только в том случае, если туда с улицы не могут зайти посторонние.

Московские власти будут следить за соблюдением ограничений в магазинах и ресторанах в нерабочую неделю как очно, так и через видеокамеры и посты в соцсетях.

С 8 ноября столичный общепит сможет работать в обычном режиме без введения системы QR-кодов, отметил Немерюк. Однако при этом кафе и рестораны обязаны соблюдать все необходимые антиковидные требования.



Оказание госуслуг

С 28 октября по 7 ноября в центрах "Мои документы" и помещениях органов власти столицы будут доступны только срочные услуги по регистрации актов гражданского состояния. Например, рождения ребенка и расторжения брака, если оно назначено на нерабочие дни. Все остальные госуслуги будут приостановлены.

Однако, по словам Собянина, в электронном виде они останутся в полном объеме. Их можно получить на портале mos.ru.



Образовательные учреждения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Воспитанники детских садов и школьники с 28 октября по 7 ноября уйдут на каникулы.





Сергей Собянин мэр Москвы Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных групп.

Также ограничения коснулись высших и средних профессиональных учебных заведений. Здесь занятия смогут проводить только в онлайн-формате, подчеркнул мэр.



Медицинская помощь, красота и здоровье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные медучреждения в нерабочие дни продолжат оказывать плановую и экстренную помощь. Однако это не касается стоматологических клиник, которые с 28 октября по 7 ноября смогут принимать пациентов только в неотложных и экстренных случаях. В этот период продолжат работу ветеринарные клиники.

Вместе с тем принимать посетителей не смогут организации в отрасли бытовых услуг, салоны красоты и парикмахерские, бани, сауны, фитнес-клубы и бассейны.



Музеи и театры

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Эти учреждения в нерабочие дни продолжат принимать гостей с некоторыми ограничениями. Во-первых, заполняемость помещений ограничена пределом в 50%. Во-вторых, попасть в столичные музеи и театры не получится без предъявления QR-кодов и защитных масок.

С 8 ноября они сохранят эти ограничения, однако максимальная заполняемость залов увеличится до 70%.



Массовые мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В нерабочие дни такие развлечения будут запрещены. Исключения составят события, которые проводятся по решению органов государственной власти или по согласованию со столичным управлением Роспотребнадзора.

С 8 ноября на массовые мероприятия более чем в 500 человек будут пускать посетителей только с QR-кодом и защитной маской. Такие же меры рекомендовано принять и организаторам событий численностью менее 500 человек, добавил Собянин.



Общественный транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После нерабочих дней, с 8 ноября, жителям Москвы старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями временно ограничат бесплатный проезд.





Сергей Собянин мэр Москвы Однако блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.

Собянин попросил отнестись к принятому решению с пониманием. Он объяснил его возможностью сберечь жизни и здоровье наиболее уязвимой категории жителей столицы.

