Обладатели QR-кодов смогут посещать музеи и театры Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные театры и музеи продолжат работу в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

"Однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок", – заявил мэр города.

Кроме того, федеральным органам власти было рекомендовано принять аналогичные решения в отношении подведомственных им культурных учреждений.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

Мэр сообщил, что в Москве нерабочие дни введут для улучшения ситуации с COVID-19. В эти дни в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме.

