Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Документ опубликован на сайте Кремля.
Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.
Правительство должно будет определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения на этот период. Органам власти и организациям поручено определить число служащих и работников, обеспечивающих их функционирование в указанные даты.
Также правительство и региональные власти в связи с установлением нерабочих дней должны оказать поддержку бизнесу и социальным НКО.
Путин также заявил, что нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября. Он подчеркнул, что решения об этом должны принимать главы регионов, исходя из ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Предложение о введении нерабочих дней поступило от вице-премьера Татьяны Голиковой. По ее словам, это позволит преломить негативное развитие ситуации с коронавирусом.
Большинство россиян поддержали данную идею. Среди населения городов-миллионников идею объявления нерабочих оплачиваемых дней больше поддерживают в Краснодаре (63%), Омске (62%) и Волгограде (60%). Менее всего инициативу одобрили в Екатеринбурге (44%), Уфе и Челябинске (по 43%). Всего с предложением о нерабочих днях не согласились 30% россиян, еще 14% затруднились ответить.
Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября
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