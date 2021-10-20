Путин призвал россиян брать больничные, если их родственники болеют COVID-19

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Россиянам следует брать больничные, если у них дома кто-то болеет коронавирусной инфекцией, чтобы не подвергать опасности других людей. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

"Я обращаюсь сегодня ко всем нашим гражданам. Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят, тем не менее нужно это сделать", – сказал президент.

В связи с этим он попросил министерство здравоохранения тщательно следить за ситуацией с выдачей больничных родственникам заболевших, а также контролировать соблюдение ими режима самоизоляции.

"Сделать это, естественно, нужно деликатно, с уважением к людям", – заключил глава государства.

Ранее Путин поддержал предложение ввести в России нерабочие дни из-за сложной ситуации с коронавирусом, которое накануне озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Нерабочим объявлен период с 30 октября по 7 ноября включительно на всей территории страны. При этом заработные платы работников сохраняются.

