Путин призвал расширить практику предоставления выходных после вакцинации от COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин призвал правительство расширить практику предоставления работникам выходных после прохождения вакцинации от коронавируса.

"Татьяна Алексеевна Голикова упомянула о двух нерабочих днях после вакцинации. Посмотрите, как можно пошире использовать эту возможность", – заявил президент на совещании с членами правительства.

Путин отметил, что у многих людей после прививки наблюдается повышение температуры.

"У меня это было после второй прививки – 37 (градусов. – Прим. ред.) с небольшим", – сказал Путин.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала работодателей предоставлять работникам два выходных дня для прохождения вакцинации от коронавируса. Она напомнила, что правительство уже обращалось с таким требованием летом 2020 года. По ее словам, такая мера является важной.

До этого Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив обратился в Совфед и Госдуму с предложением обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня после каждого этапа вакцинации от COVID-19 и других прививок.