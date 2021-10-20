Путин призвал расширить практику предоставления выходных после вакцинации от COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Владимир Путин призвал правительство расширить практику предоставления работникам выходных после прохождения вакцинации от коронавируса.
"Татьяна Алексеевна Голикова упомянула о двух нерабочих днях после вакцинации. Посмотрите, как можно пошире использовать эту возможность", – заявил президент на совещании с членами правительства.
Путин отметил, что у многих людей после прививки наблюдается повышение температуры.
"У меня это было после второй прививки – 37 (градусов. – Прим. ред.) с небольшим", – сказал Путин.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала работодателей предоставлять работникам два выходных дня для прохождения вакцинации от коронавируса. Она напомнила, что правительство уже обращалось с таким требованием летом 2020 года. По ее словам, такая мера является важной.
До этого Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив обратился в Совфед и Госдуму с предложением обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня после каждого этапа вакцинации от COVID-19 и других прививок.
Путин обсудит введение нерабочих дней в России
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