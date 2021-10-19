Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 79 регионах России

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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в 79 регионах России, стабильная ситуация отмечается лишь в шести субъектах федерации, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"В росте заболеваемости, в явном росте заболеваемости – от 2,5% в Республике Коми до 45,9% в Смоленской области – сегодня мы видим 79 субъектов, в 6 субъектах ситуация пока стабильна, без значимой динамики", – отметила она на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По словам Поповой, наиболее явная тенденция к осложнению эпидемиологической ситуации отмечается в регионах, где ограничительные меры принимаются не в полной мере.

"Там, где есть рост заболеваемости для лиц старше 65 лет, не всегда принимаются меры по ограничениям", – заявила глава Роспотребнадзора.

Также Попова обратила внимание на примеры крайне некорректного введения ограничений, когда в торговых центрах предъявление QR-кодов требуется лишь на кассах, а возможность людей свободно ходить по залам никак не ограничивается.

"Я хочу предостеречь руководителей субъектов от такого рода решений, они малоэффективны, наоборот, решение вроде бы принято, а развитие ситуации, безусловно, будет продолжаться", – заключила Попова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране, а также разрешить допуск на объекты в РФ только при предъявлении QR-кода.

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал это предложение и назвал такие меры борьбы с коронавирусом необходимыми. Также он призвал направить все усилия для борьбы с распространением коронавируса в России.