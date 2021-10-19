Мишустин призвал направить все усилия для борьбы с COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал направить все усилия для борьбы с распространением коронавируса в России. Об этом он заявил на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"Количество заболевших, как и нагрузка на медицинские учреждения последние недели, серьезно растет. Важно направить все усилия, чтобы не допустить развития событий до критической точки и остановить распространение инфекции", – отметил он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране, а также разрешить допуск на объекты в РФ только при предъявлении QR-кода.

Мишустин поддержал ее предложение и назвал такие меры борьбы с коронавирусом необходимыми.

